31 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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31 мая 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать сегодня 31.05.2019
31 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день / Unsplash

31 мая 2019 года – день Федота Овсяника, или Семи дев. Вспоминают семь мучениц, пострадавших за веру в IV веке, и племянника одного из них, мученика Феодота. Что можно делать в этот день, а также, что категорически запрещено – читайте в материале LifeStyle 24.

Именины сегодня отмечают: Богдан, Андрей, Денис, Петр, Павел, Семен, Михаил, Ираклий, Давид, Юлиан, Лев, Макар, Федор, Александра, Клавдия, Фаина, Юлия, Кристина.

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Народные приметы на 31 мая

  • Если на дубах листья распустились раньше, чем на ясенях – к засушливому лету.
  • Если на дубах развернулись листья – к обильному урожаю яровых. Если из дуба опадают молодые листья – к голодному году.
  • Если к вечеру слышно чибисов – погода будет ясной.
  • Если на дубах активно растут молодые листья – можно идти на рыбалку за щуками.

Что можно делать 31 мая

В этот день знахари лечили боли в спине. А также этот день считали девичьим праздником. К Семи девам сельские свахи подыскивали холостякам невест из молодых и незамужних девушек.

Что нельзя делать 31 мая

Категорически нельзя рубить деревья, ведь в этот день благодарят Феодота, который берег деревья и овсяные культуры.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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