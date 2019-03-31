31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 марта 2019 года почитается память святых Кирилла, Евкарпа, Трофима. В древности 31 марта крестьяне поклонялись Иоанну и просили дождей для роста семян и появления всходов.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Трофим.

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Народные приметы на 31 марта

– Появились комары – ждите теплых дней.

– Цветет мать-и-мачеха – ждите потепления.

– Прилетели лебеди 31 марта – вскоре наступит тепло.

– Кружит мошкара – будет хороший урожай грибов.

– Много комаров в лесу – прикмета того, что много ягод будет.

Что можно делать 31 марта

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвалитесь, ибо они не зачтутся.

2. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Что нельзя делать 31 марта

1. В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

2. Нельзя открывать дверь посторонним людям, купая ребенка – это может привести к несчастью.

3. Не рекомендуется делать покупки на Трофима – они будут неудачными.

4. Не стоит в этот день стричь волосы и ногти – это к неприятностям.

5. Желательно не ходить в гости 31 марта, чтобы не оставить в доме свое благополучие и успех.