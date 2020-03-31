31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

1. В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

2. Не рекомендуется делать покупки в этот день – они будут неудачными.

3. Не стоит в этот день стричь волосы и ногти – это к неприятностям.