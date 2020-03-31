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31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 31 марта / unsplash.com

31 марта почитается память святых Кирилла, Евкарпа, Трофима. Святой Кирилл воочию увидел Господний Крест в небе над Иерусалимом.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Трофим.

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Народные приметы на 31 марта

– Летают комары – жди ясной погоды.

– Цветет мать-и-мачеха – к скорому потеплению.

– Прилетели лебеди 31 марта – к теплу.

Что можно делать 31 марта

1. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

Что нельзя делать 31 марта

1. В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.

2. Не рекомендуется делать покупки в этот день – они будут неудачными.

3. Не стоит в этот день стричь волосы и ногти – это к неприятностям.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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