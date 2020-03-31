31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
31 марта почитается память святых Кирилла, Евкарпа, Трофима. Святой Кирилл воочию увидел Господний Крест в небе над Иерусалимом.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Трофим.
Читайте также: Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Народные приметы на 31 марта
– Летают комары – жди ясной погоды.
– Цветет мать-и-мачеха – к скорому потеплению.
– Прилетели лебеди 31 марта – к теплу.
Что можно делать 31 марта
1. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.
Что нельзя делать 31 марта
1. В этот день нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, ведь с этими продуктами можно отдать счастье малыша.
2. Не рекомендуется делать покупки в этот день – они будут неудачными.
3. Не стоит в этот день стричь волосы и ногти – это к неприятностям.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
30 марта , 23:22 Модель Деми Роуз обнажила ягодицы в бикини: эротические фото 18+
30 марта , 21:48 В мини-платье и на каблуках: Елена Шоптенко похвасталась стройными ногами в откровенном наряде
30 марта , 22:39 Белла Хадид засветила обнаженную грудь в откровенном купальнике: пикантное фото
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии