31 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 октября отмечают день святого Луки – сподвижника апостола Павла. Святой Лука является автором одного из четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. В этот день также празднуют "канун Дня всех святых". Этот праздник называют Хэллоуином или ведьминской ночью. Празднуют его в ночь на 1 ноября.

Святого Луку считают покровителем живописцев и врачей. В народе верили, что Лука избавит от "семи недуг". По поверью, евангелист выводит из человека слабость и дает ему силу.

Читайте также: Хэллоуин-2019: когда и как отмечают страшный праздник

Традиционно, 31 октября, к святому обращаются с молитвами: просят здоровья, доверия и крепких отношений в семье. Также святому молятся о сохранении озимых посадок и деревьев от лютых зимних морозов. В Луков день стараются не употреблять острую пищу. Считают, что острая пища может помешать человеку выздороветь, если он болен.

Именины сегодня празднуют: Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Злата, Гаврило, Давид, Семен.

Народные приметы на 31 октября

– Если на Луков день снег не выпал, то зима придет не скоро.

– Если 31 октября рога месяца смотрят на север – будет сухо. Если они повернуты на юг, то дождливо. Если Луна мутная и бледная, то будет дождь и снег.

– Если на Луков день с вишни еще не опала листва, то снег выпадет нескоро.

– Если лук имеет много шелухи, зима будет лютой, а если немного луковой шелухи, то и зима будет мягкой.



В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают Хэллоуин

Что можно делать 31 октября

1. В этот день те, кто празднуют Хэллоуин, могут украсить дом свечами и тыквами поскольку, по поверью, они могут отогнать злых духов и принести удачу в дом.

2. Поставить тыкву с зажженной внутри свечой напротив входной двери.

3. На Хэллоуин желательно пригласить соседей на чай с угощениями. В эту ночь мертвые возвращаются и бродят там, где провели большую часть своей жизни, в поисках тепла и еды. Надо сделать так, чтобы в вашем доме были довольны приглашенные гости, тогда и довольными будут духи.

Что нельзя делать 31 октября

1. Не открывайте в этот день окна. Их стоит обязательно закрыть, чтобы не навлечь беду.

2. Если ночью на Хэллоуин в доме вы увидели паука, нельзя его убивать, поскольку считается, что таким образом умерший родственник пытается предупредить об опасности. Чтобы избавиться от паука, пройдите по всему дому с зажженной свечой, чтобы очистить помещение.

3. По поверью в ночь с 31 октября на 1 ноября нельзя оставлять в доме черного кота, ведь он может принести несчастье для всей семьи.