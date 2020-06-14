34-летний индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
Звезда Болливуда Сушант Сингх Раджпут совершил самоубийство. Индийскому актеру было всего 34 года. Его нашли мертвым в собственной квартире в городе Мумбаи. Для близких и семьи звезды его внезапная смерть стала полной неожиданностью.
О смерти 34-летнего Сушанта Сингх Раджпута сообщает индийский телеканал NDTV. Актера нашли мертвым в квартире в городе Мумбаи 14 июня. Как сообщает полиция, звезда покончил с собой. Никаких предсмертных записок он не оставлял, а на проблемы со здоровьем или депрессию не жаловался.
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Стоит отметить, что последнее сообщение в инстаграме Сушант Сингх Раджпут посвятил матери, которая ушла из жизни в 2002 году, когда он был подростком. "Размытое прошлое испаряется, как слезы, бесконечные мечты, которые высекали дуги улыбок, и мимолетняа жизнь, которая ведет переговоры между ними", – написал он в публикации.
На смерть Сушанта Сингх Раджпута отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, посвятив ему сообщение в твиттере: "Яркий молодой актер ушел слишком рано. Он преуспел на телевидении и в фильмах. Его взлет в мире развлечений вдохновил многих. Потрясен его смертью. Мои мысли с его семьей и фанатами".
Следует заметить, что внезапная смерть Раджпута наступила через несколько дней после смерти его бывшего руководителя.
Фильмография Сушанта Сингх Раджпута:
- "Три ошибки моей жизни"
- "Пикей"
- "Кедарнатх"
- "Драйв"