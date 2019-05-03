34-летняя Кира Найтли ждет второго ребенка

14 Читати новину українською
Кира Найтли беременна во второй раз
Кира Найтли беременна во второй раз / Getty Images

Английская актриса Кира Найтли, которая уже давно стала звездой Голливуда, ожидает рождения второго ребенка. Знаменитость сообщила о радостном событии особым способом – появившись на людях с заметно округлым животиком.

Звездный беби-бум в 2019 году гарантирован! Пополнение ожидают Миранда Керр, Меган Маркл, Блек Лайвли, которая на днях сообщила о своей беременности, и много других. Список звездных мам пополнила 34-летняя Кира Найтли.

Читайте также: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка: фотофакт

Знаменитая актриса шокировала поклонников и представителей СМИ радостной новостью особым способом. Кира Найтли появилась на светском мероприятии от Chanel в свободном платье, которое подчеркнуло ее округлый животик. Рядом с ней шел ее любимый муж Джеймс Райтон, с которым они воспитывают 4-летнюю дочь Эдди.

Кіра Найтлі
Кира Найтли беременна / Getty Images

blog_ava
УЕФА принял решение по "делу Мораеса"
сегодня
917
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 09:12 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
23110
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
2 мая 20:11 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
55220
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
2 мая 18:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
80
Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
2 мая 13:05 Принцессе Шарлотте – 4 года: рост королевской наследницы в фотографиях
2103
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
1 мая 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4199
Новости
Больше новостей
Залиште відгук