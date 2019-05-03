34-летняя Кира Найтли ждет второго ребенка

Английская актриса Кира Найтли, которая уже давно стала звездой Голливуда, ожидает рождения второго ребенка. Знаменитость сообщила о радостном событии особым способом – появившись на людях с заметно округлым животиком.

Звездный беби-бум в 2019 году гарантирован! Пополнение ожидают Миранда Керр, Меган Маркл, Блек Лайвли, которая на днях сообщила о своей беременности, и много других. Список звездных мам пополнила 34-летняя Кира Найтли.

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Знаменитая актриса шокировала поклонников и представителей СМИ радостной новостью особым способом. Кира Найтли появилась на светском мероприятии от Chanel в свободном платье, которое подчеркнуло ее округлый животик. Рядом с ней шел ее любимый муж Джеймс Райтон, с которым они воспитывают 4-летнюю дочь Эдди.



Кира Найтли беременна / Getty Images