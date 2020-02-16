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35-летняя бизнесвумен стала старейшей обладательницей титула "Мисс Германия": фото

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Леони Шарлотти фон Хазе – обладательница титула "Мисс Германия-2020" / Instagram / @leonievonhase

В Германии определились с именем красавицы, которая будет представлять страну на конкурсе "Мисс Мира". По результатам голосования экспертов, титул получила Леони Шарлотти фон Хазе – 35-летняя бизнесвумен. Затем женщина стала самой старшей победительницей шоу "Мисс Германия" за всю его историю.

Как сообщает Deutsche Welle, конкурс красоты состоялся 15 февраля в крупнейшем парке развлечений, который расположен неподалеку от города Фрайбург. За престижный титул "Мисс Германия-2020" и главную корону проекта поборолись 16 красавиц. Участницы шоу продемонстрировали не только свою красоту, но и интеллект: девушки отвечали на каверзные вопросы от ведущих и звездных экспертов. Интересно, что впервые кресла судей заняли исключительно женщины.

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В результате всех этапов конкурса красоты победу одержала Леони Шарлотти фон Хазе. Именно ей отдали ценную корону и право представлять Германию на шоу "Мисс Мира-2020".

Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, очарования и силы,
– заявила Леони.

Красавица непременно войдет в историю "Мисс Германия". Все потому, что Леони Шарлотти фон Хазе стала старейшей обладательницей титула за все 93 года проведения шоу.

О победительнице конкурса красоты известно немного: 35-летняя женщина имеет свой онлайн-магазин винтажной одежды. Кроме этого, Леони является неактивным блогером, однако в сети можно найти ее эффектные и несколько пикантные фото. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили подобрать соблазнительные фотографии, которые появились на инстаграм-странице Леони Шарлотти фон Хазе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leonie von Hase (@leonievonhase)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leonie von Hase (@leonievonhase)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Leonie von Hase (@leonievonhase)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Конкурс красоты Новости LifeStyle LifeStyle
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