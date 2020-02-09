3,5 миллиона гривен за лекарства: Джеки Чан пообещал награду авторам вакцины против коронавируса

Весь мир тщательно наблюдает за информацией о распространении коронавируса. В то же время китайский актер Джеки Чан решил публично поощрить медиков и ученых разработать лекарства и вакцину против смертоносной болезни.

Об этом он написал на странице в соцсети Weibo, передает издание The Straits Times. Джеки Чан отметил, что только наука и современные технологии могут помешать коронавирусу распространиться на весь мир. Поэтому китайский актер публично призвал корпорации или отдельных исследователей создать вакцину против болезни. За это он пообещал отдать миллион юаней, что в гривневом эквиваленте составляет более 3,5 миллиона.

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"Наука и технологии являются ключевыми для преодоления вируса. Я считаю, что многие люди разделяют такое мнение. Надеюсь, что лекарства разработают быстрее", – написал Джеки Чан.

Кроме этого, актер объяснил, почему готов распрощаться с немалой суммой. По словам Джеки Чана, вирус может унести жизни многих людей в его стране и за ее пределами. Поэтому он хочет приобщиться к тем, кто пытается остановить смертоносную эпидемию.

Я не хочу видеть, как когда-то громкие улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои земляки умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью,

– объяснил Джеки Чан.

По последним данным, от пневмонии, которую вызвал коронавирус, умерли 813 человек. Инфицировано – около 35 тысяч человек по всему миру. Сейчас в Украине не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако 9 февраля стало известно, что на круизном судне Diamond Princess обнаружили 70 человек, которые заразились болезнью. Среди них – украинец.

Коронавирус передается от инфицированного человека воздушно-капельным путем или от зараженных животных. Поэтому Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала