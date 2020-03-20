3600 минут видео: виртуальные путешествия по Украине от Ukraїner
В сложное для всего мира время каждый пытается раскрасить серые будни цветными красками. Команда медиапроекта Ukraїner предлагает посетить различные уголки Украины онлайн и насладиться красотой нашего государства.
Большинство из нас любит путешествовать, однако сейчас наступило такое время, когда любое путешествие может нанести непоправимый вред нашему здоровью и жизни. Волонтерский медиапроект Ukraїner подготовил 3600 минут онлайн-путешествия по Украине для всех любителей познавать новые места. Теперь мы можем насладиться колоритными видео и выбрать те уголки страны, которые обязательно посетим после завершения карантина.
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Сейчас Ukraїner остановили съемки, однако они предлагают пересмотреть те истории, которые успели отснять и опубликовать.
За последние четыре года наша команда зафиксировала то, что вы еще сможете увидеть, как только ограничения на передвижение будут сняты. А пока – посетите виртуально разные уголки Украины вместе с нами,
– написали представители проекта на странице в фейсбуке.
Хотите увидеть один день из жизни нашей страны? Предлагаем вам посмотреть документальный фильм Ukraїner. The Movie. С помощью шести историй, которые показаны в нем, вы сможете побывать в разных регионах страны и увидеть, как там живут люди.
Ukraїner. The Movie: смотрите видео онлайн
Также создатели проекта предлагают пересмотреть серию видео в формате VR, которые можно смотреть в 360-очках или же панорамно.
Зона отчуждения – Ukraїner 360: смотрите видео онлайн
Есть еще одна интересная рубрика, которая стоит вашего внимания. Послы Ukraїner – подборка видеороликов, на которых известные люди презентуют свои родные города.
Янина Соколова и ее Запорожье – Послы Ukraїner: смотрите видео онлайн
В ролике "Украина с неба" показано свыше 100 локаций с высоты птичьего полета.
Украина с неба – Ukraїner: смотрите видео онлайн
Кроме этого на ютуб-канале Ukraїner вы сможете увидеть экспедиционные истории, в которых люди из разных городов и разных профессий демонстрируют свои инициативы, а также волшебные места нашей родины. Есть и серия одноминутных роликов о разных уголках Украины, а также видеоблоги, в которых показана закадровая история проекта Ukraїner.
Достижения Ukraïner: смотрите видео онлайн
Что известно о проекте Ukraїner?Ukraїner – это волонтерский медиапроект, который был основан четыре года назад. В нем показывают разные регионы Украины, интересные места и экспедиции. К команде инициаторов присоединилось уже более 300 волонтеров, а видеоролики Ukraїner выходят на десяти языках мира. Создатели проекта опубликовали уже более 200 захватывающих историй на сайте ukrainer.net, издали две книги: "Ukraїner. Країна зсередини" и Ukraїner. Ukrainain Insider. А также презентовали полнометражный документальный фильм Ukraїner. The Movie.