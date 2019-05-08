37-летняя Эми Шумер раскрыла имя своего первенца: трогательное фото
Американская комедийная актриса Эми Шумер 6 мая родила своего первенца – мальчика – от мужа Криса Фишера. Супруги решили назвать малыша Джином Этель Фишером (Gene Attell Fischer).
Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.
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Звезда опубликовала трогательное фото Криса Фишера, который держит сына на руках. Мужчина одет в такую же футболку, как и на прошлом снимке в роддоме. Поэтому можно предположить, что фотография была сделана после родов Эми.
"Джин Этель Фишер и его отец Крис", – коротко говорится в подписи.
Это первый ребенок для Эми Шумер и ее мужа Криса Фишера. Пара поженилась в феврале прошлого года, через три месяца после начала романа. В октябре 2018 года звезда объявила о том, что вскоре они станут родителями.
Крис Фишер с сыном / Instagram / @amyschumer
Эми Шумер родила первенца / Instagram / @amyschumer