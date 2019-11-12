38-летняя Алессандра Амбросио ошеломила идеальной фигурой в купальнике: фото

Бразильская модель Алессандра Амбросио, которая после выхода из "ангелов" Victoria's Secret может похвастаться идеальной фигурой, показала поклонникам в сети фотографии со своего роскошного отдыха.

Алессандра Амбросио сейчас отдыхает на Мальдивах в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaasfushi, откуда публикует жаркие фото на своей странице в инстаграме. Пользователи в сети, которые следят за страницей Амбросио, были потрясены спортивной фигурой модели.

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На первом фото супермодель лежит на шезлонге в голубом купальнике. 38-летняя знаменитость дополнила свой "аутфит" для отдыха многочисленными украшениями: браслетами, бусами, аксессуаром на ноге, а лицо от солнечных лучей защищали черные очки.

"Отдых целый день", – написала Алессандра в подписи.



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio

На втором фото звезда еще больше похвасталась стройными и длинными ногами. Алессандра легла возле бассейна, показав, как она загорает.

"Моя версия" голубого "понедельника", – добавила в комментариях к фотографии Амбросио.



Алессандра Амбросио / Instagram / @alessandraambrosio