38-летняя Бритни Спирс похвасталась фигурой в бикини: видео

Певица Бритни Спирс поздравила поклонников с Новым годом и сообщила им о том, что в 2020 году она начнет больше заниматься спортом и работать над своим телом.

Бритни опубликовала новое видео на своей странице в инстаграме, на котором появилась в купальнике фиолетового цвета. Таким образом артистка похвасталась перед подписчиками своей фигурой с подтянутым животом и пышной грудью.

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Также в коротком ролике звезда показала своих собак, назвав их "Мои дети". Добавим, что Спирс, которая практически потеряла опеку над детьми, длительное время не показывала никаких снимков со своими сыновьями.

В подписи она сообщила о том, что планирует заняться акройогой и прокачать спину и грудь. В новом 2020 году звезда дала обещание вести активный образ жизни и совершенствоваться.

Буду практиковать акройогу ​​и продолжать постигать основы йоги. Я пока новичок, и мне трудно научиться доверять свое тело кому-то еще... Я только что вернулась из семейной поездки, и уже сделала пробежку со скоростью 6,8 мили в час, хотя в школе бегала максимум 6! Моя цель – набрать скорость! Я повредила бедро, поэтому прошу прощения, если мои ноги немного распухли. Надеюсь, что у вас всех замечательный Новый год,

– написала Бритни Спирс.