38-летняя Джессика Симпсон родила третьего ребенка

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Джессика Симпсон
Джессика Симпсон / Instagram/ @people

Знаменитая американская певица Джессика Симпсон стала мамой в третий раз накануне, 19 марта. У 38-летней артистки и 39-летнего игрока американского футбола Эрика Джонсона родилась дочь.

О том, что Джессика Симпсон в третий раз стала мамой сообщает иностранное издание CNN. А после этого информацию подтвердила певица на своей странице в Instagram.

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Звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором новорожденная дочка Джессики Симпсон держит ее за руку.

Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей замечательной доченьки, Birdie Mae Johnson.
3.19.19,
– прокомментировала фотографию певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson)

Кроме новорожденной Берди, у звездной пары есть еще двое детей: 6-летняя Максвелл Дрю и 5-летний Эйс Кнут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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