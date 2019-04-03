3 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 апреля отмечается день Кирилла Катаника – так 3 апреля называли в старину. На Катаника было принято в последний раз кататься на санях, после чего их чистили, сушили и убирали до зимы. Также в этот день отмечается Всемирный день вечеринки.

Именины сегодня празднуют: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

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Народные приметы на 3 апреля

– Гроза 3 апреля – год будет урожайным.

– Цветет мать-и-мачеха – вскоре станет тепло.

– Комары появились 3 апреля – жди потепления.

– Синие тучи на небе – примета к тому, что будет тепло, но дождливо.

Что можно делать 3 апреля

1. Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.

2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 3 апреля

1. Не стоит делать крупные покупки 3 апреля – они не прослужат долго и окажутся бесполезными.

2. На Кирилла Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещает большое несчастье.