3 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 февраля 2019 года отмечают День преподобного Максима Грека. В народе его называли утешителем, ведь он помогал людям в бедах. Ему также молились о заступничестве за вдов и сирот. В этот день отмечают именины представители мужского пола с именем Максим.

Именины сегодня отмечают: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.

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Народные приметы на 3 февраля

– Ясная погода ждите затяжных морозов.

– Если на Максима запланированная встреча не состоялась, значит, к добру. Считается, что Бог от чего-то плохого отвел.

Что можно делать 3 февраля

1. На Максима желательно помириться со всеми, с кем вы были в ссоре.

2. Если вас беспокоит какая-то проблема, пойдите в церковь и помолитесь о помощи в сложной ситуации.

3. В этот день можно пойти в лес, найти березу и прижаться к ней, рассказать обо всем, что тревожит. Говорят, что на обратном пути правильное решение обязательно найдется.

4. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

Что нельзя делать 3 февраля

1. Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

2. Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.