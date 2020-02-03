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3 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 3 февраля / Фото из открытых источников

3 февраля отмечается день преподобного Максима Грека. Он помогал людям в бедах и проблемах. Верующие молятся ему о заступничестве за вдов и сирот.

Именины сегодня празднуют: Анна, Евгений, Илья, Максим.

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Народные приметы на 3 февраля

– На Максима запланированная встреча не состоялась, значит, к добру. Считается, что Бог от чего-то плохого отвел.

– Ясная погода в этот день – ждите затяжных морозов.

Что можно делать 3 февраля

1. На Максима рекомендуется помириться со всеми, с кем вы были раньше в ссоре.

2. В этот день можно пойти в лес, найти березу, прижаться к ней и рассказать обо всем, что вас тревожит. По пути назад вы обязательно найдете правильное решение.

3. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

Что нельзя делать 3 февраля

1. Запрещается пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

2. Не рекомендуется ругаться и ссориться друг с другом.

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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