3 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 февраля отмечается день преподобного Максима Грека. Он помогал людям в бедах и проблемах. Верующие молятся ему о заступничестве за вдов и сирот.

Именины сегодня празднуют: Анна, Евгений, Илья, Максим.

​Читайте также: Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции

Народные приметы на 3 февраля

– На Максима запланированная встреча не состоялась, значит, к добру. Считается, что Бог от чего-то плохого отвел.

– Ясная погода в этот день – ждите затяжных морозов.

Что можно делать 3 февраля

1. На Максима рекомендуется помириться со всеми, с кем вы были раньше в ссоре.

2. В этот день можно пойти в лес, найти березу, прижаться к ней и рассказать обо всем, что вас тревожит. По пути назад вы обязательно найдете правильное решение.

3. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

Что нельзя делать 3 февраля

1. Запрещается пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

2. Не рекомендуется ругаться и ссориться друг с другом.