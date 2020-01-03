3 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 января отмечают Петра, Юлиании и Ульяны. По народным верованиям, 3 января показывает погоду на сентябрь. Каким будет этот день – таким будет первый месяц осени.

В ночь со 2 на 3 января вам могут сниться вещие сны, поэтому обращайте на них особое внимание. Если вам приснилась птица – ждите успеха в делах. Любая еда – бедности, вино – к успехам в романтических отношениях. Обниматься с кем-то – к разлуке, а видеть кровь во сне – к встрече с дальними родственниками. Плохим знаком 3 января было увидеть во сне мыло, которое предвещает смерть.

Именины сегодня празднуют: Петр, Ульяна, Юлия.

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Народные приметы на 3 января

– Пауки плетут паутину – к холодам.

– Пауки в доме прячутся – ждите оттепель.



Приметы и традиции 3 января

Что можно делать 3 января

1. Если начать заниматься новым делом в этот день – то она будет успешной.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

3. Чтобы самостоятельно защититься от негатива – на запястье надо завязать шелковую нить.

4. Уделите свое свободное время медитациям и духовным практикам.

3. Выбросьте все старые вещи, которые у вас накопились. Таким образом, вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее.

Что нельзя делать, 3 января

1. В этот день нельзя подсматривать и подслушивать, потому что можно получить болезнь связанную со слухом и зрением.

2. В этот день запрещено давать любые обещания, поднимать вещи с земли, ведь это приведет к потерям.

3. По преданию, сегодня никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь все произойдет наоборот.