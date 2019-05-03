3 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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3 мая 2019 – праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 3 мая / unsplash.com

3 мая 2019 года отмечается День Федора. Люди в этот день должны проведать своих родственников, которых нет в живых, на кладбищах. Этот день исключительно для поминания умерших. Также сегодня отмечается ежегодный День Солнца.

Именины сегодня празднуют: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.

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Народные приметы на 3 мая

– Много шишек на елях – примета того, что хлеб хорошо родит. Урожай ржи принято было определять по сосне.

Что можно делать 3 мая

1. Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.

Что нельзя делать 3 мая

1. В этот день нельзя планировать, устраивать крестины и громкие празднования.

2. В этот день нельзя ссориться.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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