3 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 мая в народном календаре вспоминают преподобного Феодора Трихина. Люди в этот день должны навестить своих родственников на кладбищах, которых нет в живых. Этот день исключительно для поминовения умерших
Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Федор.
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Народные приметы на 3 мая
– Что первое вырастет – трава или рожь – то и принесет богатый урожай
– Много шишек на елках – примета к тому, что хлеб хорошо уродится.
Что можно делать 3 мая
- Сегодня надо сжечь старые вещи и очистить дом от хлама.
- В этот день рекомендовано проявлять щедрость и ничего не жалеть.
Что нельзя делать 3 мая
- В этот день нельзя устраивать никаких важных дел.
- Ловить рыбу в этот день нельзя.
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