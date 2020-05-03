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3 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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3 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 3 мая / unsplash.co

3 мая в народном календаре вспоминают преподобного Феодора Трихина. Люди в этот день должны навестить своих родственников на кладбищах, которых нет в живых. Этот день исключительно для поминовения умерших

Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Федор.

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Народные приметы на 3 мая

– Что первое вырастет – трава или рожь – то и принесет богатый урожай
– Много шишек на елках – примета к тому, что хлеб хорошо уродится.

Что можно делать 3 мая

  1. Сегодня надо сжечь старые вещи и очистить дом от хлама.
  2. В этот день рекомендовано проявлять щедрость и ничего не жалеть.

Что нельзя делать 3 мая

  1. В этот день нельзя устраивать никаких важных дел.
  2. Ловить рыбу в этот день нельзя.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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