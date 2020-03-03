3 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 марта в народном календаре отмечается праздник Овсянки. Называется так этот день из-за маленькой птички, которая символизирует приход весны. Этот день также посвящен мифологическому герою Ярилу – богу Солнца, весны, плодородия и тепла.
Именины сегодня отмечают: Лев, Виктор.
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Народные приметы на 3 марта
– День без дождя – к хорошему урожаю.
– Звезды на небе мерцают – к холоду.
– Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.
– Услышать гром – к плодородию.
– Заяц перебежит дорогу – к неудаче.
– Девушка палец иглой уколет – к похвале.
– Если человек, который идет домой, споткнется, дома его ждет ссора.
Что можно делать 3 марта
1.В этот день принято убирать в доме и во дворе.
2.Если в этот день пить мятный чай, то семья будет здоровой весь год.
Что нельзя делать 3 марта
1. В этот день нельзя начинать делать ремонт.
2.Постарайтеся в этот день быть дома и не ходить ни к кому в гости.