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3 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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3 марта в народном календаре отмечается праздник Овсянки. Называется так этот день из-за маленькой птички, которая символизирует приход весны. Этот день также посвящен мифологическому герою Ярилу – богу Солнца, весны, плодородия и тепла.

Именины сегодня отмечают: Лев, Виктор.

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Народные приметы на 3 марта

– День без дождя – к хорошему урожаю.

– Звезды на небе мерцают – к холоду.

– Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный – к стуже.

– Услышать гром – к плодородию.

– Заяц перебежит дорогу – к неудаче.

– Девушка палец иглой уколет – к похвале.

– Если человек, который идет домой, споткнется, дома его ждет ссора.

Что можно делать 3 марта

1.В этот день принято убирать в доме и во дворе.

2.Если в этот день пить мятный чай, то семья будет здоровой весь год.

Что нельзя делать 3 марта

1. В этот день нельзя начинать делать ремонт.

2.Постарайтеся в этот день быть дома и не ходить ни к кому в гости.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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