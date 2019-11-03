3 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 ноября в народном календаре чествуют Илариона Великого. Именно в этот день анализируют природные явления и определяют какой будет зима. Издавна, 3 ноября, ожидают сильных холодов и морозов.
Илариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедничестыом, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет. Умер Иларион на острове Кипр, предвидев свою смерть.
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Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.
Народные приметы на 3 ноября
– Если на Илариона выпал снег на замерзшую землю – на следующий год будет хороший урожай.
– Если человек родился 3 ноября, то его талисманом является изумруд.
– Если выпал снег и осел на ветвях деревьев – значит снегопад будет долгим.
– Если из трубы дым идет вверх – погода будет солнечной и безоблачной.
Что можно делать 3 ноября
1. Убрать дом, привести в порядок места в доме, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме.
2. Давать сладости и еду людям, которые в этом нуждаются.
3. Приготовить пирожки с разными начинками.
Что нельзя делать 3 ноября
1. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
2. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.
3. Не говорить плохие вещи о людях.