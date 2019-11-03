3 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

110 Читати новину українською
3 ноября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 3 ноября / LifeStyle 24

3 ноября в народном календаре чествуют Илариона Великого. Именно в этот день анализируют природные явления и определяют какой будет зима. Издавна, 3 ноября, ожидают сильных холодов и морозов.

Илариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедничестыом, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет. Умер Иларион на острове Кипр, предвидев свою смерть.

Читайте также: Когда в Украине будет Черная пятница: дата

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Георгий, Демьян, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков.

Народные приметы на 3 ноября

– Если на Илариона выпал снег на замерзшую землю – на следующий год будет хороший урожай.

– Если человек родился 3 ноября, то его талисманом является изумруд.

– Если выпал снег и осел на ветвях деревьев – значит снегопад будет долгим.

– Если из трубы дым идет вверх – погода будет солнечной и безоблачной.

Что можно делать 3 ноября

1. Убрать дом, привести в порядок места в доме, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме.

2. Давать сладости и еду людям, которые в этом нуждаются.

3. Приготовить пирожки с разными начинками.

Что нельзя делать 3 ноября

1. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

2. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

3. Не говорить плохие вещи о людях.

blog_ava
Прогноз погоды на 3 ноября: в Украине – резкое изменение температуры в сторону потепления
сегодня
627
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
1 ноября 20:15 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 146
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
1 ноября 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 2970
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
1 ноября 11:59 Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фото
1100
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
1 ноября 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 346
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
1 ноября 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
137
Новости
Больше новостей
Залиште відгук