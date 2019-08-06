3 рецепта смузи, которые охлаждают и способствуют похудению

Смузи – это идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть. Он не только вкусный и полезный, но и охлаждает организм в летнюю жару.

В издании Cosmopolitan подготовили три рецепта вкусных "зеленых" смузи, которые можно приготовить за 5 минут.

Читайте также: Рецепты необычных лимонадов, которые можно приготовить дома

Смузи для похудения "Свежесть"

Для приготовления этого смузи вам понадобятся следующие ингредиенты:



• петрушка – 20 грамм;

• огурец – 1 штука;

• укроп – 20 грамм;

• вода – 200 мл.

Измельчите огурец и зелень и добавьте их в воду. Далее, смешайте все с помощью блендера. Интересно, что подобное сочетание продуктов поможет твоему организму избавиться от лишней воды, а значит, кроме уменьшения веса, вы заметите эффективную борьбу с целлюлитом.

Смузи для похудения "Энергия"

Чтобы приготовить смузи, вам необходимы:

• авокадо – половина;

• шпинат – 20 грамм;

• семя льна – чайная ложка;

• вода – 100 мл.

Этот смузи станет идеальным завтраком, который подарит вам заряд энергии до самого обеда. Смешайте все ингредиенты и измельчите в блендере. Также, в такой вариант смузи можно смело добавлять немного лимона.

Смузи для похудения "Проще простого"

Для приготовления такого варианта смузи вам понадобятся следующие ингредиенты:

• молодая капуста – 50 грамм;

• петрушка – 20 грамм;

• огурец – 1 штука;

• вода – 150 мл.

Молодая капуста в сочетании с огурцом способствует очищению организма, поэтому пейте этот смузи, когда вам хочется похудеть. Его можно использовать не только как завтрак, но и как легкий ужин.

Обратите внимание, чтобы смузи действительно помогли вам похудеть, пейте их на завтрак или ужин в течение 10 дней. Также в эти дни придерживайтесь принципов правильного питания. Тогда потеря веса составит около 3 килограммов за неделю.

Читайте также: ТОП-3 освежающих напитка для жаркого лета