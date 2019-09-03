3 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 сентября в народном календаре отмечают святого Фаддея – одного из 70 апостолов.

Именины сегодня празднуют: Александр.

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Народные приметы на 3 сентября

– Если в этот день хорошая погода, по приметам, в течение месяца будет тоже тепло и солнечно, без осадков.

– Много желудей уродилось 3 сентября – на Рождество будет много снега.

– Люди, родившиеся 3 сентября, могут быть хорошими целителями.

– Верхушки берез пожелтели – к ранней осени. Если же дерево снизу желтеть начало, то "бабье лето" будет долгим.

– Много паутины – к теплу.

– В лесу рябины много – к дождливой осени. Если ягод мало, то к сухой.

Что можно делать 3 сентября

1. В этот день, чтобы ваша дорога была успешной – в карман покладите сушеный стебель льна. Отправляться в путь лучше во второй половине дня.

Что нельзя делать 3 сентября

1. Чужих советов в этот день слушать не стоит. Считается, что это плохая примета.