И снова 3 сентября: легендарный хит Шуфутинского в мемах и коубах

Песня российского шансонье Михаила Шуфутинского "Третье сентября" уже не первый год в этот день становится главным мемом! Только и разговоров, что о календаре, рябине и кострах. Почему песня стала такой популярной, а также лучшие мемы и коубы с ней – далее в материале.

Песня "Третье сентября" Михаила Шуфутинского была написана еще в 1994 году, но только через 20 лет ее ожидала настоящая популярность. В 2011 году в популярной на тот момент соцсети "ВКонтакте" появился первый мем – на картинке был изображен рэпер Рик Росс и цитата из песни. Выбор героя не случаен – рэпера называют "чернокожим двойником Шуфутинского".

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Первый мем о песне "Третье сентября"

В течение следующих лет количество мемов только увеличивалось! Кто знает, почему текст и сама песня стали такими популярными. Возможно, конкретная привязка к дате и меланхолическое настроение в начале осени сыграли свою роль.

Публиковать 3 сентября старые демотиваторы и отфотошопленные картинки, на которых, кроме Шуфутинского, изображены костры рябин, желтые листья и календарь, стало традицией. Предлагаем посмотреть лучшие из них.

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-Он перевернул календарь, а там сразу 4-е сентября!

-Господи, прекрати, они же дети! — всегда так делаю! (@romandos) 2 сентября 2015 г.

— Перевернул?

— Перевернул.

— И как?

— Третье сентября.

— Снова?!?!?! В смысле... Хэрэ прикалываться, блины подгорают! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 3 сентября 2015 г.

Тест песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября"

В тексте песни шансонье рассказывает печальную историю разрыва отношений, которая произошла с лирическим героем 3 сентября. А в конце оказывается, что лирическому герою трудно переворачивать календарь, ведь тогда наступит "день, когда я совсем один". Сам Шуфутинский не обижается на мемы, по его словам это "потрясающая реклама, за которую никому ничего не должен".

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Третье сентября – текст песни (оригинал)

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3-е сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова 3-е сентября

На фото я твое взгляну

И снова 3-е сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Михаил Шуфутинский​ – Третье сентября (слушать онлайн)