3 совета косметолога, как изменить внешность без вмешательства хирургов

Изменение внешности с помощью хирургических услуг – это считается нормальной практикой по всему миру. Хоть это и не совсем дешевая возможность, однако к ней часто прибегают как мужчины, так и женщины. Косметолог Татьяна Коломоец рассказала несколько секретов, как скорректировать свои внешние черты без скальпеля и больших затрат.

Об этом сообщают в издании Новое Время.

Дерматолог отмечает, что пластическая операция является самым радикальным методом изменения внешности, даже когда человек требует изменить минимальные эстетические недостатки. К этой услуге прибегает много звезд музыкальной, модной и киноиндустрии. Хотя существует много возможностей, как скрыть и предупредить возникновение тех зон, которые человек желает больше всего в себе изменить.

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Своевременный уход

Стоит помнить, что сегодня много манипуляций с внешностью проводят без какого-либо хирургического вмешательства, поэтому первое, что стоит делать без обращения к "пластике" – это заблаговременный уход за своей кожей.

Механизмы старения кожи запускаются уже лет в 25 (у кого раньше, у кого позже), поэтому уже в этом возрасте нужно задумываться о том, что ожидает вашу кожу в будущем. Очень важно вести здоровый образ жизни, минимизировать влияние негативных факторов на кожу,

– комментирует Татьяна Коломоец.

Она добавляет, что в идеале стоит найти своего специалиста и регулярно проводить пилинги, массажи, маски и любые другие досмотровые процедуры.



Уход за кожей / Pexels

Биостимуляция

Косметолог обращает также внимание на прохождение курса биостимуляции. По ее словам, это такая инъекционная методика, при которой пациентам вводят в кожу препараты, которые запускают собственные процессы восстановления клеток кожи.

Регулярное применение этих препаратов стимулирует собственные ресурсы кожи и помогает надолго сохранить ее молодость и здоровье. Для пациентов старшего возраста отличные результаты дают препараты на основе полинуклеотидов. Они восстанавливают повреждения в структуре ДНК и РНК клеток кожи, за счет чего мы получаем восстановление, регенерацию поврежденных тканей, яркий лифтинговый эффект, выравнивание тона и рельефа, снижение уровня пигментации и воспаления,

– добавляет врач-дерматолог.

Корректирующие процедуры

Такой совет будет более полезным для людей в возрасте от 40 лет. Ведь именно тогда возрастные изменения вызывают морщины, дряблость, атонию или же потерю контуров лица. В таком случае Коломоец советует прибегать к корректирующим процедурам: биореструктуризации, ботулинотерапии, тредлифтингу и контурной коррекции.

Препараты для биореструктуризации оказывают значительное омолаживающее действие за счет выработки коллагена I типа. После этой процедуры преобразования будет очень эффектным – мощный лифтинг, уменьшение количества морщин, значительное улучшение качества кожи. Может применяться в коррекции возрастных недостатков и лица, и тела,

– рекомендует женщина.



Уход за кожей / Pexels