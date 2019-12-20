3 украинские звезды, которые любят обнажаться перед камерой: фото 18+

Инстаграм-страницы уже давно стали своеобразным портфолио звезд, в котором появляются не только кадры из частной жизни, но и результаты эротических фотосессий. Так кто из украинских звезд часто делится провокационными снимками – узнавайте в подборке LifeStyle 24.

На отдыхе или для модных журналов – представительницы отечественного шоу-бизнеса с легкостью сбрасывают с себя одежду и щеголяют перед камерами соблазнительными формами. Настя Каменских (NK), Оля Полякова, Анастасия Кумейко (DJ Nana), Леся Никитюк, Слава Каминская, Тина Кароль, Александра Зарицкая, Даша Астафьева – это далеко не весь список знаменитых красавиц, которые делятся с поклонниками эротическими снимками. Журналисты LifeStyle 24 подобрали три звезды, которые всегда будоражат сеть горячими фото.

Читайте также: Даша Астафьева показала роскошную фигуру в белье: соблазнительные фото

Настя Каменских

Пожалуй, лидерство в этом своеобразном рейтинге может с легкостью получить певица Настя Каменских. После того, как артистка сбросила лишний вес, она не прекращает шокировать поклонников результатами эротических съемок. Звезда часто делится провокационными селфи, или же просит делать соответствующие кадры своего мужа Потапа. Вероятно, рэпер совсем не против такой откровенности, поэтому ее блог изобилует сексуальными фотографиями.

Даша Астафьева

Своеобразную конкуренцию Насти Каменских с легкостью может составить секс-символ украинского шоу-бизнеса и королева эпатажа Даша Астафьева. На ее счету – сотни стильных фотосессий, которые граничат с эротикой. Сама Астафьева признается: соглашается на съемку только в том случае, если в ней есть четкая концепция. Однако любое фото зажигательной Даши мгновенно становится сексуальными.

Горячее: Группа KAZKA обнародовала эротический фрагмент нового клипа

Оля Полякова

"Королева ночи" и суперблондинка также любит кичиться своими стройными формами. В основном Оля Полякова демонстрирует роскошное тело на семейном отдыхе. Однако и во время концертов артистка не отказывается от эпатажа, выбирая мини платья, боди или горячие латексные наряды.

Не отказывается артистка и от обнажения. На одном из своих отдыхов Оля Полякова предстала перед поклонниками полностью голой, чем взбудоражила сеть.

К теме: В платье с большим разрезом: Тина Кароль показала сексуальное фото