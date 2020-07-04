Что можно и нельзя делать 4 июля / Фото из открытых источников

4 июля в православной церкви почитается святой Юлиан Тарсийский, пострадавший за веру во время гонений организованных императором Максимилианом в Антиохии. Мощи Юлиана имеют чудодейственную силу.