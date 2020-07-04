4 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 июля в православной церкви почитается святой Юлиан Тарсийский, пострадавший за веру во время гонений организованных императором Максимилианом в Антиохии. Мощи Юлиана имеют чудодейственную силу.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Анастасия, Георгий, Иван.
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Народные приметы на 4 июля
– Липа во дворе засохла – ждите беды.
– Если 4 июля после дождя душно – к вечеру снова будет дождь
Что можно делать 4 июля
- Цветы липы, собранные в этот день, будут обладать целебной силой. По древним верованиям липа может уберечь человека от сглаза.
Что нельзя делать 4 июля
- В первой половине дня нельзя работать. Все дела стоит перенести на вторую половину дня.
- Сегодня нельзя покупать веревки, ведь это может привести к беде.
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