Что можно и нельзя делать 4 июня / LifeStyle 24

4 июня отмечают день Василиска, или, как в народе говорят, соловьиный или васильковый день. В этот день вспоминают мученика Василиска, который пострадал за веру в Христа, ведь не пожелал принести жертву языческим богам.