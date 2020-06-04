4 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 июня отмечают день Василиска, или, как в народе говорят, соловьиный или васильковый день. В этот день вспоминают мученика Василиска, который пострадал за веру в Христа, ведь не пожелал принести жертву языческим богам.
Именины сегодня празднуют: Даниил, Захар, Макар, Софья, Федор.
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Народные приметы на 4 июня
– Если сегодня появится большое количество оводов и пауков – значит, удастся собрать хороший урожай огурцов.
– Сильная роса утром 4 июня – ждите богатого урожая.
– Частые туманы – ждите грибного лета.
– Ночью 4 июня соловей запел – примета того, что погода будет хорошей, без дождей.
Что можно делать 4 июня
- Если сегодня провести день с человеком, которого любишь, то весь год будете счастливыми, а незамужние девушки уже к следующему году могут выйти замуж.
Что нельзя делать 4 июня
- В этот день не рекомендуется сеять в поле. 4 июня не стоит работать в поле, "чтобы поля не засорились, васильки не уродились".