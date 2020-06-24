Украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой рок-группы The Hardkiss, вынуждена была отменить семейную поездку в Карпаты. Путешествие, вероятно, планировалось на будущие 3 дня выходных, но невероятное наводнение и оползни в Карпатах перечеркнули долгожданное путешествие.

Певица из своим мужем и коллегой по группе The Hardkiss – Валерием Бебко, часто путешествуют по Украине и миру. Как и все остальные звезды, свои поездки сейчас они могут планировать только в пределах страны из-за закрытых границ вследствие коронавируса. Поэтому Карпаты, Одесса и другие уголки украинских земель стали отличной альтернативой для многих, сообщает 24 канал.

К теме Пока море не заслужили: Катя Осадчая показала бюджетную альтернативу отпуска

Юлия и Валерий с 4-летним сыном Даниилом должны были ехать на курорт в Карпаты. Они часто отдыхают в Буковеле, поэтому именно там, возможно, должна была насладиться горными пейзажами семья. Но именно в этом регионе бушует настоящая стихия – переполненные из-за дождей реки все дороги и мосты в окрестностях по-просту уничтожают. Одной из причин очевидцы экологической катастрофы называют вырубку лесов, которые должны были не допускать подобного.

Такую ситуацию Санина решила обсудить с сыном и опубликовала диалог разговора на своей странице в Инстаграме под общим фото.

"Наш вечерний разговор:

- Малыш, наша поездка в Карпаты отменяется, мы остаемся дома.

- Почему?!

- Понимаешь, взрослые вырубили лес в горах и он теперь не сдерживает потоки воды. Реки наполнились, вода вышла с берегов. Беда.

- Когда же эти взрослые угомонятся..."

Комментаторы отметили сообразительность мальчика и поддержали певицу, за ее реакцию на ситуацию в Карпатах.