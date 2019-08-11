41-летний Мэттью Беллами женился на 29-летней модели Элль Эванс: первые фото со свадьбы
Известный британский музыкант, лидер группы The Muse Мэтью Беллами и американская модель и актриса Элль Эванс связали себя узами брака накануне, 10 августа. Молодожены уже поделились первыми кадрами со свадьбы.
Роскошное празднование и торжественная церемония звезд состоялись в субботу, 10 августа в Малибу. Мэтт Беллами поспешил поделиться со своими поклонниками в Instagram первым снимком, который подписал как "Mr. & Mrs. Bellamy".
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На фото счастливые молодожены шли за руку, направляясь от арки, где, вероятно, давали друг другу традиционные обеты.
Мэттью Беллами женился на Элль Эванс / Instagram / @mattbellamy
Стоит добавить, что пара начала встречаться в 2015 году, а в декабре 2017 года Элль Эванс сообщила, что они заручились через несколько дней после ее дня рождения. На своей странице в Instagram модель вела отсчет до их ожидаемой свадьбы.
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