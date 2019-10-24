41-летняя Летиция Каста засветила пышный бюст в съемке для Madame Figaro: фото

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Летиция Каста
Летиция Каста / Madame Figaro

Известная французская 41-летняя модель и актриса Летиция Каста во второй раз за 2019 год снялась в обольстительной фотосессии для нового номера журнала Madame Figaro

Автором фотосессии выступил Седрик Бихрам. В студии Летиция Каста снялась в простых лаконичных образах, подчеркнув свою сексуальность.

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Летиція Каста
Летиция Каста / Madame Figaro

В интервью изданию Madame Figaro модель рассказала об отношении к своему возрасту, про женскую красоту и силу, а также вспомнила, как учит своих детей быть искренними и говорить правду.

Летиція Каста
Летиция Каста / Madame Figaro

По словам Летиции, она не боится озвучивать свой возраст и не понимает, почему многие зацикливаются на этом. Звезда вспомнила о том, что мужчин обычно не оценивают цифрой в паспорте, в отличие от женщин.

Мы живем в эпоху ужасного пуританства. Нас постоянно судят, как во время судебного процесса. Нас будто подгоняют под существующие шаблоны. Но в жизни существует столько нюансов... Нельзя рассматривать женщин исключительно в качестве жертв. Конечно, есть женщины, которые сталкивались с насилием, и об этом нельзя молчать!
– заявила Каста.

Летиція Каста
Летиціия Каста / Madame Figaro

Летиція Каста
Летиция Каста / Madame Figaro

Летиція Каста
Летиция Каста / Madame Figaro

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Мода LifeStyle Новости LifeStyle
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