41-летняя Летиция Каста засветила пышный бюст в съемке для Madame Figaro: фото

Известная французская 41-летняя модель и актриса Летиция Каста во второй раз за 2019 год снялась в обольстительной фотосессии для нового номера журнала Madame Figaro

Автором фотосессии выступил Седрик Бихрам. В студии Летиция Каста снялась в простых лаконичных образах, подчеркнув свою сексуальность.

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Летиция Каста / Madame Figaro

В интервью изданию Madame Figaro модель рассказала об отношении к своему возрасту, про женскую красоту и силу, а также вспомнила, как учит своих детей быть искренними и говорить правду.



Летиция Каста / Madame Figaro

По словам Летиции, она не боится озвучивать свой возраст и не понимает, почему многие зацикливаются на этом. Звезда вспомнила о том, что мужчин обычно не оценивают цифрой в паспорте, в отличие от женщин.

Мы живем в эпоху ужасного пуританства. Нас постоянно судят, как во время судебного процесса. Нас будто подгоняют под существующие шаблоны. Но в жизни существует столько нюансов... Нельзя рассматривать женщин исключительно в качестве жертв. Конечно, есть женщины, которые сталкивались с насилием, и об этом нельзя молчать!

– заявила Каста.



Летиціия Каста / Madame Figaro



Летиция Каста / Madame Figaro



Летиция Каста / Madame Figaro