41-летняя Лилия Подкопаева показала редкие фото своей дочери

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в сентябре 2019 года родила третьего ребенка, публично поздравила свою старшую дочь Каролину с днем рождения.

На своей странице в инстаграме звездная мама опубликовала карусель снимков с дочкой. В подписи Лилия трогательно поздравила Каролину, которая отпраздновала свой день рождения в воскресенье, 10 ноября, с 13-летием.

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"Тинейджер! Целых тринадцать лет! Говорят, тринадцать лет это вершина детства! Моя Каролина, мой малыш, моя большая-маленькая, сейчас для тебя нет никаких преград в мире вокруг, ты можешь узнавать новое... Пусть этот день и каждый следующий за ним приносят тебе только свет и радость. С днём рождения!" – написала спортсменка.

Лилия Подкопаева является счастливой мамой троих детей. Спортсменка воспитывает дочь Каролину, сына Вадима, который является биологическим сыном ее мужа Тимофея Нагорного, и 2-месячную дочь, которую родила 19 сентября.

Кто такая Лилия Подкопаева? Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.