44-летняя обольстительная Пенелопа Крус украсила обложку глянца: фото

Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус показала яркие снимки с фотосессии для глянцевого испанского журнала Vogue.

Издание опубликовало на официальной странице в Instagram сразу три обложки со знаменитой испанкой.

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На одной из обложек для Пенелопы подобрали соблазнительный образ. Так, Крус примерила откровенное черное платье Versace с пикантным разрезом. Завершили look бронзовый браслет и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

В фотосессии актриса позировала в разной одежде: от обольстительного боди и кожаной куртки до красного жакета от Chanel из коллекции 1983-1984 годов.

Автором съемки стал фотограф Питер Линдберг.



Пенелопа Крус / Vogue Spain



Пенелопа Крус / Vogue Spain



Пенелопа Крус / Vogue Spain



Пенелопа Крус / Vogue Spain



Пенелопа Крус / Vogue Spain



Пенелопа Крус / Vogue Spain



Пенелопа Крус / Vogue Spain