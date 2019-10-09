44-летняя певица Натали Имбрулия родила первенца

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Натали Имбрулия впервые стала мамой
Натали Имбрулия впервые стала мамой / Instagram / @natalie_imbruglia

Знаменитая австралийская певица Натали Имбрулия в 44 года впервые стала мамой. Артистка показала первое фото с малышом и призналась, что родила мальчика.

Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками ее инстаграм-страницы. На фото, растрогавшем сеть, Натали Имбрулия нежно держит руку новорожденного сына.  Уже в заметке певица решила рассекретить имя первенца.

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"Добро пожаловать в мир... Макс Валентин Имбрулия. Мое сердце разрывается от счастья. Это мой мальчик", – написала Натали Имбрулия.

Как известно, о беременности Натали Имбрулия объявила в июле 2019 года. Тогда артистка показала поклонникам большой живот, находясь на последних месяцах беременности. В то же время знаменитая австралийка решила не скрывать, что она всегда мечтала стать мамой, поэтому обратилась в клинику за искусственным оплодотворением. Ребенка она будет воспитывать сама, а ее отцом является неизвестный донор.

"Уже осенью я жду рождения своего первенца. Для тех, кто хорошо меня знает, не секрет, что я хотела этого много лет, и рада, что это стало возможным с помощью процедуры ЭКО и донора спермы. Я больше ничего не буду говорить на эту тему публично. Однако очень взволнована и жду эту новую главу жизни", – рассказывала Натали Имбрулия.

Что известно о личной жизни Натали Имбрулии?Австралийская вокалистка – одна из немногих представительниц шоу-бизнеса, которая тщательно оберегает от СМИ свою личную жизнь. Поэтому немало деталей ее частной жизни до сих пор остаются тайной.

Однако журналистам таки удалось узнать о нескольких романах Натали Имбрулии. Так, звезде приписывали отношения с актером сериала "Друзья" Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицом. Кроме этого, она встречалась с фронтменом группы Silverchair Даниелем Джонсом, с которым в 2003 году пошла к алтарю. Но звездный брак Натали Имбрулии продлился всего 5 лет. Сейчас артистка еще тщательнее оберегает свою личную жизнь и не разглашает, есть ли у нее бойфренд.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы
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