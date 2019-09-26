45 килограммов за 6 месяцев: певица Джессика Симпсон поразила результатами похудения

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Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов / Instagram / @jessicasimpson

Популярная американская певица Джессика Симпсон в течение 6 месяцев упорно занималась спортом и потрясла сеть результатами похудения. По словам артистки, ей удалось избавиться от 45 килограммов.

Как известно, в марте 2019 года у певицы Джессики Симпсон и игрока в американский футбол Эрика Джонсона родился третий ребенок. Девочку супруги назвали Берди Мэй. Артистка не скрывала, что третья беременность далась ей очень сложно, а на последних неделях из-за немалого веса ей было сложно ходить.

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Однако сразу же после родов Джессика Симпсон активно взялась за свою фигуру и начала усиленно тренироваться в спортзале. Своими достижениями певица делилась в сети, демонстрируя семейные фото с детьми. На днях же Джессика сумела ошеломить поклонников, показав стройную фигуру в платье. Артистка заявила, что ей удалось избавиться от около 45 килограммов после родов.

6 месяцев. Минус 100 фунтов (около 45 килограммов, – LifeStyle 24)... С гордостью могу сказать, что снова чувствую себя собой. Даже когда вера в собственные возможности покидала меня, я старалась работать усерднее,
– призналась Джессика Симпсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Simpson (@jessicasimpson)

Ранее инсайдеры из близкого окружения рассказывали журналистам People, что певица очень комплексовала из-за лишнего веса, поэтому и начала изнурительные тренировки. Кроме занятий спортом, она обратила внимание на свое питание. А вот сама Джессика Симпсон заявляла, что не стремится выглядеть идеально, а хочет чувствовать себя здоровой. Именно поэтому она ввела в свой рацион много овощей и стала больше уделять времени пешеходным прогулкам с детьми.

 

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Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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