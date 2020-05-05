45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой

Звезда популярных американских лент Хлоя Севиньи 2 мая родила первенца. Пока неизвестен пол ребенка или его имя. Отцом ребенка стал арт-директор галереи Karma Art в Нью-Йорке Синиша Макович.

Радостной вестью о рождении первенца журналисты поделились в издании The Daily Mail. В издании также появились снимки, на которых звездная мама с ребенком и бойфрендом возвращаются из больницы в Нью-Йорке домой.

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"Хлоя родила ребенка в субботу, и все счастливы и здоровы", – сообщил инсайдер издания.



Хлоя Севиньи с малышом и Синиша Макович возвращаются из клиники домой / The Daily Mail

Стоит отметить, что о беременности Хлои Севиньи стало известно в начале января, когда журналисты заметили ее с округлым животом на прогулке. Уже в конце января сама Хлоя подтвердила свое состояние на странице в инстаграме.

А подтвердила звезда свое интересное положение только в конце января, опубликовал фото с животиком в своем фотоблоге. До беременности актриса сыграла в немалом количестве кинолент, самые популярные из них: "Афера Стивена Гласса", "Любовь и дружба", "Товарищ детектив", "Мертвые не умирают" и другие.