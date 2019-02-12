45-летняя Хайди Клум беременна от 29-летнего Тома Каулитца, – СМИ

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц / Getty Images

Знаменитая немецкая топ-модель Хайди Клум подарит первенца своему будущему мужу музыканту Тому Каулитцу. Об этом сообщил близкий друг 45-летней звезды.

Сеть взорвала новость о беременности 45-летней Хайди Клум. Как сообщает иностранный источник RTL, инсайдерскую информацию предоставил очень близкий с моделью дизайнер Вольфганг Джоп.

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Мужчина дал откровенное интервью для телеканала RTL, в котором признался, что получил информацию из первых уст, и о том, что влюбленные вскоре станут родителями, ему сообщил сам Том Каулитц.

Она беременна! Мне об этом лично сказал Том,
– заявил 74-летний дизайнер.

Пока что звезды не подтверждают слухи, однако стоит добавить, что в случае правдивости информации, беременность для Хайди Клум станет пятой, а для Тома Каулитца рожденный ребенок станет первенцем.

Что известно об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца? О романе знаменитостей стало известно в марте 2018 года после их совместного выхода из ресторана Delilah, в Нью-Йорке. Гитарист группы Tokio Hotel не присутствовал на вечеринке, однако встретил модель и провел ее к автомобилю. А уже в декабре 2018 года 45-летняя Хайди Клум опубликовала снимок с Томом, под которым призналась, что они помолвлены.

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Теги: LifeStyle Мода Хайди Клум
Источник: 24 канал
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