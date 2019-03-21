45-летняя Хайди Клум показала обнаженное тело во время отдыха с любимым

Немецкая топ-модель Хайди Клум отдыхает в Гонконге вместе со своим женихом 29-летним музыкантом Томом Каулитцом. Звезды не только путешествуют по городу, но и весело проводят время в отеле. Об этом свидетельствуют откровенные фото 45-летней звезды.

После помолвки с 29-летним гитаристом группы Tokio Hotel 45-летняя Хайди Клум почти не расстается с ним. Недавно они посетили Диснейленд вместе с ее детьми, а теперь путешествуют Китаем. Накануне звездная пара отправилась в Гонконг, после приезда супермодель сразу начала делиться снимками.

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На своей странице в Instagram Хайди Клум опубликовала несколько размытых кадров с женихом, а также свой сексуальный снимок. Топ-модель позировала перед камерой спиной. Для фотографии Хайди Клум надела только черные трусики, благодаря которым можно было увидеть ее ягодицы.



Хайди Клум / Instagram / @heidiklum



Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum



Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @heidiklum