45-летняя Кейт Бекинсейл показала лицо без макияжа: фото

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл удивила своих поклонников в Instagram. Звезда не побоялась критики и показала свое лицо без макияжа.

Все голливудские красавицы наносят плотный make up для выхода на красные дорожки. Однако в обыденной жизни знаменитости часто не пользуются косметикой, щеголяя своей естественной красотой. В частности, не стесняются демонстрировать лицо без макияжа Риз Уизерспун, Мила Йовович, Мила Кунис, Пенелопа Круз, Сальма Хайек.

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К их числу присоединилась и 45-летняя актриса Кейт Бекинсейл. Голливудская звезда опубликовала в своем блоге фото, на котором предстала без любого макияжа. На коже Кейт виднеются покраснения, однако это отнюдь не заставляет актрису комплексовать.

В здоровом теле – здоровый дух, – прокомментировала фото Кейт Бекинсейл.

Актриса сделала селфи довольно пикантным, ведь на ней не виднелось ни одного наряда, а лишь обнаженные плечи. Вероятно, снимок 45-летняя Кейт Бекинсейл сделала сразу после принятия ванной, что еще больше взбудоражило сеть. Поклонники звезды засыпали ее комплиментами, отметив, что выглядит она потрясающе.

Кто такая Кейт Бекинсейл? Голливудская звезда, известная с участием в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Ван Хелсинг", "Другой мир", "Дом призраков", "Клик: С пультом по жизни", "Белая мла" и др. Относительно личной жизни, Кейт Бекинсейл была дважды замужем. Сейчас она состоит в браке с кинорежиссером Леном Вайсманом.