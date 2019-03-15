45-летняя Кейт Бекинсейл показала стройную фигуру в кружевном наряде: фото

45-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл, которая закрутила роман с 25-летним экс-женихом Арианы Гранде Питом Дэвидсоном, похвасталась перед поклонниками в социальных сетях стройной фигурой.

Обольстительное фото Кейт опубликовала на своей странице в Instagram.

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На откровенной фотографии Бекинсейл позирует в ванной комнате в черном блестящем боди с кружевными вставками на рукавах, которое прекрасно подчеркивает пышный бюст актрисы.

Звезда сделала традиционный для нее макияж с акцентом на глазах и объемную укладку.

На короткое время я попробовала себя в роли сантехника и раздала небольшие изнурительные уроки танцев,

– подписала Кейт фото.



Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кто такая Кейт Бекинсейл?

Голливудская звезда, известная по участию в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Ван Хельсинг", "Другой мир", "Дом призраков", "Клик: с пультом по жизни", "Белая мгла" и др. Что касается личной жизни, то Кейт Бекинсейл была дважды замужем. Сейчас она находится в браке с кинорежиссером Леном Вайсманом.