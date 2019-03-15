45-летняя Кейт Бекинсейл показала стройную фигуру в кружевном наряде: фото
45-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл, которая закрутила роман с 25-летним экс-женихом Арианы Гранде Питом Дэвидсоном, похвасталась перед поклонниками в социальных сетях стройной фигурой.
Обольстительное фото Кейт опубликовала на своей странице в Instagram.
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На откровенной фотографии Бекинсейл позирует в ванной комнате в черном блестящем боди с кружевными вставками на рукавах, которое прекрасно подчеркивает пышный бюст актрисы.
Звезда сделала традиционный для нее макияж с акцентом на глазах и объемную укладку.
На короткое время я попробовала себя в роли сантехника и раздала небольшие изнурительные уроки танцев,
– подписала Кейт фото.
Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale
Кто такая Кейт Бекинсейл?
Голливудская звезда, известная по участию в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Ван Хельсинг", "Другой мир", "Дом призраков", "Клик: с пультом по жизни", "Белая мгла" и др. Что касается личной жизни, то Кейт Бекинсейл была дважды замужем. Сейчас она находится в браке с кинорежиссером Леном Вайсманом.