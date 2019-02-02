45-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с 25-летним бывшим Арианы Гранде, – СМИ

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл, которую на днях срочно госпитализировали из-за разрыва кисты яичника, в очередной раз изменила бойфренда. На этот раз папарацци поймали ее с 25 летним телеведущим Питом Дэвидсоном, который ранее прославился своим громким романом и желанием жениться на певице Ариане Гранде.

Так, 45-летняя Бекинсейл уже второй раз попала в объективы папарацци вместе с Дэвидсоном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Кейт и Пит выходили со съемок шоу Saturday Night Live в Лос-Анджелесе и крепко держались за руки. Впоследствии они уехали на одном автомобиле.

Впервые об их романе заговорили после их флирта на вечеринке после "Золотого глобуса". Тогда никто из артистов не прокомментировал этого.

Кейт Бекинсейл и Пит Дэвидсон вместе: смотрите фото