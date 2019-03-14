45-летняя Кейт Мосс и ее 30-летний бойфренд посетили вечеринку Кейт Миддлтон

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Кейт Мосс
Кейт Мосс / Getty Images

Знаменитая супермодель Кейт Мосс вместе со своим молодым бойфрендом посетили светское событие, которое организовала герцогиня Кембриджская. Гала-вечер состоялся в Лондоне, в Национальной галерее.

Фотографии герцогини Кембриджской, которая была главной звездой мероприятия, взорвали сеть сразу после ее выхода. После этого стало известно, что благотворительный вечер посетила также испанская королева Летиция, а еще присутствием порадовало семейство Бекхэмов. Однако не могли остаться незамеченными британская супермодель Кейт Мосс и ее 30-летний бойфренд Николай фон Бисмарк.

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Для благотворительной вечеринки одна из ведущих моделей Великобритании надела вечернее платье приглушенного красного оттенка, сверху накинув свою любимую эко-шубу от Stella McCartney. Ее образ дополнили массивные бриллиантовые украшения – серьги и браслет, а также красный клатч. Компанию знаменитости составил ее молодой бойфренд Николай фон Бисмарк.

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Getty Images

Кейт Мосс і її бойфренд
Кейт Мосс и ее бойфренд Николай фон Бисмарк/ Getty Images

 
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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