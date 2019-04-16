45-летняя Кейт Мосс планирует свадьбу с молодым бойфрендом, – СМИ

Британская модель Кейт Мосс в 45 лет может во второй раз пойти под венец. Ее избранник Николай фон Бисмарк готовится к признанию. При этом фотограф и представитель аристократического рода младше манекенщицы на 13 лет.

Как сообщают инсайдеры The Sun, потомок знаменитого герцога Лайенбурзкого Отто фон Бисмарка хочет жениться на своей любимой Кейт Мосс. Ни разница в возрасте, ни то, что для модели это будет второй брак, не пугают британского фотографа.

Читайте также: "Последний москаль" Игорь Скрипко женится на украинке: детали

"У Кейт и Николая прекрасные отношения, и они говорят о свадьбе очень часто. Николай говорил друзьям, что хочет сделать все по правилам, с традиционным предложением и церковным свадьбой. Он старомодный парень и безумно влюблен в Кейт", – сказал источник.

Пара планирует сыграть громкую свадьбу летом 2020 года. Такую отсрочку церемонии инсайдеры связывают с лечением Кейт Мосс от алкозависимости. Через год манекенщица отметит 18 месяцев без алкоголя.

Что известно о личной жизни Кейт Мосс?

Эффектная модель Кейт Мосс всегда привлекала внимание голливудских красавцев, однако манекенщица не обращала внимания на все ухаживания. В 2007 году она познакомилась с гитаристом инди-рок дуэта The Kills Джейми Гинсу. Именно с ним Кейт Мосс закрутила роман, который в 2011 году завершился свадьбой.

Однако отношения супругов завершились, когда Кейт Мосс познакомилась с Николаем фон Бисмарком. Произошло это во время ее отдыха в Греции. Уже через год модель подала на развод с музыкантом, а в СМИ впервые заговорили о скорой помолвке с молодым бойфрендом. Однако тогда ни Кейт Мосс, ни Николай фон Бисмарк не подтвердили слухи о свадьбе. Теперь же, как утверждают инсайдеры, намерения аристократа серьезные.