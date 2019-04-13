45-летняя Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом

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Кейт Мосс
Кейт Мосс / Instagram / @mertalas

45-летняя британская супермодель Кейт Мосс разделась для обольстительной черно-белой фотосессии. Знаменитость позировала перед объективом на съемке у знаменитого модного дуэта Мерта Аласа и Маркуса Пигготта (Mert Alas and Marcus Piggott).

Новый снимок Мерт Алас опубликовал на своей странице в Instagram.

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На фото супермодель вызывающе позирует обнаженной только в черных остроносых туфлях на каблуках. В руках Мосс держит сигарету. Турецкий фотограф заявил, что с каждым разом Кейт становится только привлекательнее.

"Сегодня на съемочной площадке с моей замечательной Кейт. Она становится лучше и лучше", – отметил в подписи фотограф.

Поклонники модного дуэта и модели были поражены откровенным фото и в комментариях отметили, что Мосс может выглядеть элегантно даже без одежды.

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Instagram / @mertalas

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
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