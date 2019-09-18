45-летняя Кейт Мосс засветила стройные ноги в платье мини: соблазнительные фото

Британская супермодель Кейт Мосс в 45 лет может с легкостью похвастаться роскошной фигурой. Поэтому звезда не упускает возможности надеть сексуальное мини платье, которое подчеркивает ее идеальные формы.

Светская вечеринка в рамках Недели моды в Лондоне не стала исключением. Соблазнительная Кейт Мосс пришла на мероприятие в шелковом мини платье, которое подчеркнуло стройные ноги модели, и накидке, подобранной под тон наряда. Звезда дополнила свой эффектный образ черными колготами и туфлями на каблуках.

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Известно, что на вечеринку, которую организовал журнал Vogue, Кейт Мосс пришла не одна. Знаменитую манекенщицу сопровождал ее бойфренд Николя фон Бисмарк. Для совместного выхода он выбрал классический черный костюм и белоснежную рубашку.

Такой эффектный выход звездной пары журналисты уже успели сравнить с образами молодоженов. В СМИ уже давно подозревают, что Кейт Мосс и Николя фон Бисмарк готовятся к свадьбе. Следовательно немало британских таблоидов предположили, что наряд пара символически подобрала, чтобы намекнуть на предстоящую церемонию. Сейчас влюбленные не комментируют никаких предположений, а поклонники с восторгом оценивают роскошный выход Кейт.



Кейт Мосс в мини платье / Фото: Instagram / @spletnik_ru

По словам очевидцев, Кейт Мосс уделяла внимание не только своему бойфренду. Во время вечеринки она успела поздороваться с представителями британского Vogue, в частности, с главным редактором глянца Эдвардом Эннинфулем. Об этом свидетельствует и фото, опубликованное на официальной инстаграм-странице журнала.



Модель Кейт Мосс с редактором Vogue Эдвардом Эннинфулем / Фото: Instagram / @britishvogue

Кейт Мосс и Николя фон Бисмарк были не единственными гостями вечеринки Vogue. В британский клуб annabel's приехали также Наоми Кэмпбелл, Джоан Коллинз, Нуми Рапас, Айрис Лоу и Хана Кросс. Во время светского мероприятия знаменитости почтили память Тима Уолкера, выставка работ которого открылась накануне события.