45-летняя Тайра Бэнкс украсила обложку глянца в крошечном купальнике: сексуальные фото

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Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс / Instagram / @tyrabanks

Американская супермодель Тайра Бэнкс ошеломила соблазнительным образом, в котором она снялась для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Соблазнительные фото со съемки супермодель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Что интересно, Бэнкс снялась для Sports Illustrated Swimsuit через двадцать три года после того, как она стала первой темнокожей женщиной на обложке издания. Тогда в 1996 году вместе с ней украсила глянец аргентинская модель Валерия Мацца. Впоследствии в 1997 году Тайра еще раз снялась для журнала.

"Мы это сделали для тех людей, кто слышал в свой адрес, что они недостаточно хороши из-за фигуры, возраста или чего-то еще", – сказала модель о новой обложке глянцевого журнала.

Тайра Бенкс
Тайра Бэнкс / Instagram / @tyrabanks

Тайра Бенкс
Тайра Бэнкс / Instagram / @tyrabanks

Тайра Бенкс
Тайра Бэнкс / Instagram / @tyrabanks

Так выглядели первые обложки Тайры Бэнкс для журнала Sports Illustrated Swimsuit в 1996 и 1997 годах:


Тайра Бэнкс на обложке Sports Illustrated Swimsuit в 1997 году

Валерия Мацца иТайра Бэнкс на обложке Sports Illustrated Swimsuit в 1996 году

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
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