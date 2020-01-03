45-летняя Виктория Бекхэм снялась в эффектной съемке для британского Harper's Bazaar: фото

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм украсила обложку февральского выпуска британского глянцевого журнала Harper's Bazaar UK.

Съемки для журнала проходили в Лондоне, где Виктория Бекхэм позировала в одежде собственного бренда коллекции весна-лето 2020. Добавим, как сообщают инсайдеры, дизайнер оказалась на грани банкротства из-за больших убытков, но она не планирует отказываться от бренда.

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В фотосессии для Harper's Bazaar UK благодаря фильтрам, которые были использованы для обработки фото, кадры с модельером выглядят в винтажном стиле. Автором снимков стала Эллен фон Унверт.

"Если вы мечтаете, вы можете достичь замечательных вещей... Никто никогда не может отрицать тот факт, как мы с Дэвидом тяжело работаем", – рассказала в интервью Виктория.

В прошлом году чета Бекхэмов отметила 20-ю годовщину свадьбы. По словам дизайнера, ей нравится просто проводить время наедине с Дэвидом без особых "громких" свиданий.

"Это был ужин с моим мужем, в Лондоне, с хорошей бутылкой вина, только мы двое... Мы вместе 23 года, но мы очень наслаждаемся компанией друг друга. Дэвид любит вино, я не знаю об этом много, но учусь. Я имею в виду, что это прекрасно становиться старше, потому что можно найти новые интересы. Я раньше никогда не была заинтересована в винах и искусстве, но мне нравится учиться", – призналась она.



Виктория Бекхэм / Harper's Bazaar UK



Виктория Бекхэм / Harper's Bazaar UK



Виктория Бекхэм / Harper's Bazaar UK



Виктория Бекхэм / Harper's Bazaar UK

Больше фото из съемки Виктории Бекхэм для британского глянца: смотрите здесь

Виктория Бекхэм / Harper's Bazaar UK