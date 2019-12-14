45-летняя Виктория Бекхэм засветила стройную фигуру в спортивном топе: фото

Популярная британская дизайнерша, которая ранее была певицей в группе Spice Girls, Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками снимками после тренировки.

Виктория Бекхэм тщательно следит за продуктами, которые ест, использует ежедневно для ухода и за тем, чтобы в ее жизни были регулярные занятия спортом.

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Благодаря здоровому образу жизни, правильному питанию и отсутствию вредных привычек, жена Дэвида Бекхэма может похвастаться идеальной стройной фигурой в 45 лет.

На своей странице в инстаграме дизайнер показала снимки в обтягивающих белых брюках и топе, которые дополнила кроссовками и черной бейсболкой. В подписи она добавила: "Ранние утренние тренировки. На этой неделе я делюсь своими лучшими советами по фитнесу и велнесу для отдыха".



Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham



Виктория Бекхэм / Instagram / @victoriabeckham

Также накануне Виктория опубликовала видео, на которых она отвечает на популярные вопросы от поклонников. На "Чем Виктория Бекхэм известна?" звезда с юмором сказала, что "известна тем, что никогда не улыбается".

Бекхэм охарактеризовала себя как хорошего человека и любящую мать. "А еще иногда я бываю веселой, если это дома...", – добавила она.