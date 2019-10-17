45-летнюю актрису Эми Адамс заподозрили в беременности: фото

4 Читати новину українською
Эми Адамс с семьей
Эми Адамс с семьей / www.dailymail.co.uk

Американская актриса Эми Адамс уже не впервые может ожидать ребенка – в 2010 году женщина родила дочь Авиан от актера Даррена Ле Галло. Но на днях журналисты подметили кинозвезду с заметно округленным животом, который просматривался сквозь тонкое платье.

Семью Эми Адамс редко можно увидеть в полном составе на улице или светском мероприятии, ведь они уже достаточно давно ведут закрытый образ жизни. Новые кадры артистки и ее семьи зафиксировали папарацци на выходе из супермаркета – они уже начали подготовку к празднику Хэллоуина. Об этом сообщается на The Daily Mail.

Читайте также: Звезда кино Эми Шумер похудела после родов и обратилась к Джессике Симпсон

На новых фотографиях можно увидеть, как 45-летняя Эми даже не пыталась скрыть свои изменения в фигуре, хотя и не дала никаких официальных подтверждений слухам о ее беременности. Фанаты же в свою очередь убеждены, что семья скоро пополнится новым малышом.

Емі Адамс
Эми Адамс с мужем Даррен и дочерью Авиан​ / The Daily Mail

Емі Адамс
Эми Адамс с дочкой Авиан / The Daily Mail

Что известно о личной жизни Эми Адамс?
Голливудская звезда Эми Адамс уже 18 лет находится в отношениях с актером и художником Дарреном Ле Галло. Однако официально отношения звезды решили подтвердить только четыре года назад. У них есть 9-летняя дочь Авиана.

blog_ava
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
41196
Теги: Звездные мамы Голливуд LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 17:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 41196
Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
сегодня 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 756
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
16 октября 19:01 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
Квітослава Туз 1059
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
16 октября 09:03 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 13422
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
15 октября 10:20 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
342
Новости
Больше новостей
Залиште відгук