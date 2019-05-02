46-летний Джуд Лоу женился на 32-летней Филиппе Коэн

126 Читати новину українською
Джуд Лоу женился на Филиппе Коэн
Джуд Лоу женился на Филиппе Коэн / etcanada.com

Британский актер Джуд Лоу женился на психологе Филиппе Коэн. Знаменитости сыграли свадьбу в узком кругу без участия папарацци. Однако новость о церемонии бракосочетания облетела сеть сразу на следующий день.

Слухи о свадьбе 46-летнего Джуда Лоу и 32-летней Филиппы Коэн появились в сети еще в феврале 2019 года. Тогда иностранные СМИ сообщали, что церемония бракосочетания состоится в мае этого года, однако никто из фанатов не ожидал, что узнает радостную новость так  быстро. Однако, как отмечает The Daily Mail, закрытая вечеринка прошла в Лондоне 30 апреля.

Читайте также: Софи Тернер и Джо Джонас поженились: первые фото и видео со свадьбы

Около полудня новобрачные подъехали к городской мэрии, которая расположена в Вестминстере, на собственном авто марки Range Rover. Чтобы не привлекать излишнего внимания фанатов и СМИ, влюбленные позвали на официальную часть только ближайших родственников, не рассказывая о свадьбе звездным друзьям.

На свадьбе присутствовал 22-летний сын британского актера Рафферти Лоу. Он опубликовал на своей странице в Instagram короткие видео и снимок бутоньерки на груди.

Син Джуда Лоу на весіллі батька
Сын Джуда Лоу на свадьбе / Скриншот Insta-stories

Син Джуда Лоу
Сын Джуда Лоу на свадьбе отца / Скриншот Insta-stories

blog_ava
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня
22200
Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
1 мая 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4107
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1 мая 09:34 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
8807
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
30 апреля 17:01 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 693
Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
30 апреля 17:00 Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 489
Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
30 апреля 12:40 Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
4642
Новости
Больше новостей
Залиште відгук