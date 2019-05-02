46-летний Джуд Лоу женился на 32-летней Филиппе Коэн

Британский актер Джуд Лоу женился на психологе Филиппе Коэн. Знаменитости сыграли свадьбу в узком кругу без участия папарацци. Однако новость о церемонии бракосочетания облетела сеть сразу на следующий день.

Слухи о свадьбе 46-летнего Джуда Лоу и 32-летней Филиппы Коэн появились в сети еще в феврале 2019 года. Тогда иностранные СМИ сообщали, что церемония бракосочетания состоится в мае этого года, однако никто из фанатов не ожидал, что узнает радостную новость так быстро. Однако, как отмечает The Daily Mail, закрытая вечеринка прошла в Лондоне 30 апреля.

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Около полудня новобрачные подъехали к городской мэрии, которая расположена в Вестминстере, на собственном авто марки Range Rover. Чтобы не привлекать излишнего внимания фанатов и СМИ, влюбленные позвали на официальную часть только ближайших родственников, не рассказывая о свадьбе звездным друзьям.

На свадьбе присутствовал 22-летний сын британского актера Рафферти Лоу. Он опубликовал на своей странице в Instagram короткие видео и снимок бутоньерки на груди.



Сын Джуда Лоу на свадьбе / Скриншот Insta-stories